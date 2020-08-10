Белорусские силовики ответили на вопросы о протестах в стране

Белорусские силовики ответили на вопросы журналистов о протестах, прошедших по всей стране после президентских выборов. Комментарии сотрудников правоохранительных органов приводит 47news.

Вечером 9 августа журналист издания позвонил по телефонам КГБ Белоруссии, полиции и прокуратуры и спросил, как там «по-человечески относятся к противостоянию с людьми на улицах». Дежурный ГАИ УВД Гродно заявил, что у него нет никакой информации о происходящем. «Мы не в Минске находимся. Тут все спокойно», — добавил он.

Аналогичный комментарий дали в ОВД Витебского райисполкома. «Вы позвонили в отделение, которое занимается правопорядком в деревне. У нас все хорошо, за остальных говорить не можем», — сказал собеседник издания.

Сотрудница Гродненского ОВД на транспорте в свою очередь заявила, что нейтрально относится к протестам, и пожелала корреспонденту всего доброго.

Дежурная ОВД Верхнедвинского района Витебской области «искренне удивилась» звонку журналиста, пишет 47news. «Ничего себе! Вы позвонили в милицию, чтобы такой вопрос задать?» — сказала она.

В то же время сотрудник Следственного комитета посоветовал корреспонденту почитать газеты, а в минской прокуратуре сказали, что с обстановкой в городе «все хорошо». В белорусском КГБ изданию заявили, что готовы обсуждать только темы в рамках закона «Об обращениях граждан и юрлиц».

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули массовые протесты, вылившиеся в столкновения ОМОНом. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами. Задержаны три тысячи человек, пострадали десятки милиционеров и граждан. Правозащитники сообщили об одном погибшем.

Согласно данным Центризбиркома страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — около десяти процентов. Она заявила, что не признает эти результаты.