В МИД России оценили ситуацию с жестким задержанием журналистов в Минске

Жесткое задержание российских журналистов на акциях протеста в Белоруссии — недопустимая мера. Ситуацию оценила представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Она отметила, что журналисты действительно должны работать, уважая законы страны пребывания, в том числе должны иметь аккредитацию. «Ее (аккредитацию) им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — возмутилась Захарова.

Ранее посольство России в Белоруссии заявило о нехватке данных о задержании россиян в Минске. Речь идет о журналистах, которых избили во время освещения протестов в республике: это, в частности, Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Вместе с ними силовики жестко задержали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Помимо этого, в Белоруссии пропал российский журналист «Медузы» Максим Солопов, освещавший в Минске акции протеста после президентских выборов.

Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Позже их отпустили из РУВД Минска и вывезли на территорию России.

В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты вскоре после окончания голосования на выборах президента. По данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает остальных кандидатов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно руководит страной с 1994 года.

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