В Минске избили российских журналистов

В Минске во время массовых протестов после окончания выборов президента Белоруссии избили нескольких российских журналистов. Об этом сообщили корреспонденты Daily Storm из автозака.

По словам журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, они пострадали от действий силовиков — получили удары дубинками, несмотря на отсутствие сопротивления. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Корреспонденты Daily Storm рассказали, что силовики сильно избили их коллегу, бывшего журналиста РБК, специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова. В ночь на 10 августа журналистов увезли в Московское РУВД Минска, вскоре после этого они перестали отвечать на сообщения.

Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Было опубликовано видео, на котором днем к ним подходит группа людей в штатском и кладет лицом вниз на асфальт.

Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и увезли в Смоленск. Белорусский президент Александр Лукашенко призывал выслать из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан».

В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты после окончания голосования на выборах президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.