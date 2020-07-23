Лукашенко велел выдворять «зовущих на майдан» иностранных журналистов

Иностранных журналистов, «зовущих на майдан», выдворят из Белоруссии за деструктивную подачу информации. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на правительственном совещании, передает БЕЛТА.

Глава республики отругал чиновников МИД за слишком вялую реакцию на подобные вещи. «Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь (...). Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы», — подчеркнул президент.

В пример Лукашенко привел «Би-би-си», «Радио Свобода», «Свободную Европу» и «стримы эти», а также традиционные СМИ, в частности бумажную версию «Комсомольской правды». «Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации», — отметил белорусский лидер.

В мае журналиста Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка лишили аккредитации и выслали из Белоруссии без каких-либо официальных писем и постановлений. Кручинин снимал серию сюжетов о ситуации с коронавирусом в республике.

В апреле белорусский лидер уже обвинял российские СМИ в предвзятости освещения темы пандемии COVID-2019. «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — подчеркивал он.