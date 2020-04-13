Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — считает Лукашенко.

Он попросил российских журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию.

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«Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — задал вопрос глава государства, подчеркнув, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к работе белорусской системы здравоохранения.

Ранее 13 апреля Лукашенко заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко при этом призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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