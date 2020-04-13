Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — считает Лукашенко.
Он попросил российских журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию.
«Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — задал вопрос глава государства, подчеркнув, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к работе белорусской системы здравоохранения.
Ранее 13 апреля Лукашенко заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко при этом призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения