Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о самосознании белорусов во время пандемии коронавируса. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.
«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет», — рассказал Лукашенко о соблюдении белорусами рекомендаций министерства здравоохранения.
Он подчеркнул, что люди с пониманием относятся к угрозе распространения коронавирусной инфекции и поэтому их не надо «загонять в квартиры» и «запирать их там». «Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал президент.
Ранее 13 апреля Лукашенко заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко при этом призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения