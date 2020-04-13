Украинцы начали на карантине гулять с детьми по крышам многоэтажек

Жители украинских городов начали гулять с детьми по крышам многоэтажек, чтобы не нарушать карантинные меры, ужесточенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичное издание «Дарницкие вести» на своей странице в Facebook.
В жилом массиве Позняки в Киеве горожане сфотографировали мужчину, который вышел на крышу с ребенком, чтобы дать ему подышать свежим воздухом. Так киевлянин попытался обойти запрет на прогулки в парках и скверах.
«В соцсетях пользователи соглашаются, что правила семья в любом случае не нарушает, а запрет на посещение парков, лесопарков и зеленых зон логично заставила обратить внимание на другие открытые пространства», — отметили журналисты.
Подобные случаи наблюдаются и в других городах Украины, передает портал Politeka. Так, жители Харькова сфотографировали мужчину, который забрался на крышу многоэтажного панельного дома с коляской.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3 102 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 431 тысяча излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения