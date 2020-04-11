Одесситы переодевались в животных для прогулок во время карантина

Одесситы переодеваются в костюмы животных, чтобы гулять во время карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Об этом пишет украинское издание «Сегодня».

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«Жители Одессы с присущим им юмором подошли к требованиям общенационального карантина, во время которого на улицу разрешают выходить, в частности, для того, чтобы выгулять домашнее животное. В интернете появилось видео, как на улицах города гуляют люди, переодетые в сказочных героев», — пишет издание, уточняя, что речь идет о персонажах российского мультфильма «Маша и медведь», а также о героях книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Видеозапись такой прогулки опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Кравец. «В Одессе своя атмосфера выгула домашних животных», — написал он.

В Одессе своя атмосфера выгула домашних животных ) Опубликовано Serge Kravets Вторник, 7 апреля 2020 г.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 2511 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

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