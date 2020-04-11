Одесситы переодевались в животных для прогулок во время карантина

Одесситы переодеваются в костюмы животных, чтобы гулять во время карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Об этом пишет украинское издание «Сегодня».
«Жители Одессы с присущим им юмором подошли к требованиям общенационального карантина, во время которого на улицу разрешают выходить, в частности, для того, чтобы выгулять домашнее животное. В интернете появилось видео, как на улицах города гуляют люди, переодетые в сказочных героев», — пишет издание, уточняя, что речь идет о персонажах российского мультфильма «Маша и медведь», а также о героях книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Видеозапись такой прогулки опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Кравец. «В Одессе своя атмосфера выгула домашних животных», — написал он.
В Одессе своя атмосфера выгула домашних животных )Опубликовано Serge Kravets Вторник, 7 апреля 2020 г.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 2511 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения