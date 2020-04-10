Западную Украину охватила паника из-за запрета выходить из дома

В населенных пунктах Волынской, Закарпатской и Черновицкой областей выстроились огромные очереди в магазины из-за ужесточения карантинных мер в выходные дни, в частности запрета покидать дома. Об этом пишет «Страна.ua».
Председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук сообщил накануне, что в выходные дни в области не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Местных жителей охватила паника, они массово бросились в магазины, чтобы закупиться продуктами на ближайшие дни. Подобная ситуация наблюдается и в других областях Западной Украины.
«Все забыли и о карантине, и о двух метрах. В масках — не все. В очередях люди возмущаются, что украинцев с этими ограничениями превратили в стадо баранов и скоро доведут до ручки с этими решениями, и тогда увидят, что может сделать разъяренный народ. Есть и те, кто поддерживает такие меры», — рассказал журналистам сотрудник одного из черновицких банков Сергей Дяченко.
В городах Волыни перед аптеками и продуктовыми магазинами также скопились гигантские очереди. «Выходила в магазин. 90 процентов людей или вообще без масок, или маска болтается где-то на шее. А народу на улицах столько, что, наверное, в карантин меньше ходило», — поделилась впечатлением от увиденного жительница Луцка Галина.
В то же время в Закарпатье власти заявляют, что если народ будет «шастать» по улицам, то карантинные меры продлят до осени. Глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко предупредил население, что меры коснутся значительно большего числа компаний и предприятий.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 2203 человека. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,6 миллиона человек; более 95 тысяч скончались, 357 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения