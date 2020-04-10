Власти Украины захотели ввести комендантский час в трех областях на западе страны. О том, что такая мера рассматривается, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает «Страна.ua».
В своем видеообращении он рассказал, что на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем стало известно о решении продлить карантин в стране до начала мая. При этом в трех областях — Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской — в выходные введут чрезвычайные меры, «чтобы разорвать цепь заражения». «В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Детали, очевидно, будем знать завтра», — сказал Марцинкив.
По последним данным, во Львовской области выявлено 82 случая заражения коронавирусом, в Тернопольской — 196. В Ивано-Франковской заразились 254 человека, она занимает третье место в стране по числу инфицированных после Черновицкой области (366) и Киева (438). Всего на Украине коронавирус был выявлен у 2203 пациентов, 69 из них скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения