Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 2000 человек

На Украине число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек. Данные на 10 апреля обнародовал Минздрав, сообщает ЛIГА.Новости.
В стране были зарегистрированы 2203 случая заражения, 69 заболевших умерли, 61 пациент выздоровел. За последние сутки были выявлены 311 инфицированных.
Наибольшее число зараженных — в Черновицкой области (366), Киеве (348) и Ивано-Франковской области (254). По-прежнему не выявлено ни одного случая заражения в Николаевской области.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил надежду, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае. Карантин, который официально введен до 24 апреля, планируется ослаблять постепенно. При этом исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин предупреждал, что карантинные меры могут продлить до осени, если граждане не будут соблюдать введенные ограничения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения