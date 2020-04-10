Аваков понадеялся на возвращение Украины к нормальной жизни в мае

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков понадеялся, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае. О возможных сроках выхода из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, глава МВД написал на своей странице в Facebook.

Аваков признал, что, будучи «очень информированным по роду своей работы человеком», не знает, когда закончат действовать введенные ограничения. Более того, этого не знает никто, подчеркнул министр.

«Могу, тем не менее, предположить — и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе — к лету», — продолжил Аваков.

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По его словам, предсказывать ход эпидемии трудно, поскольку ее природа мало изучена. «Но мы в правительстве надеемся и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля», — заверил чиновник. Карантин планируется ослаблять поэтапно: «сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая».

Аваков подчеркнул, что необходимо «не сорваться с текущей модели сопротивлению вирусу» и удержать порядок и дисциплину. Он выразил пожелание, чтобы на Украине не погибали от вируса сотни человек в день, как в Италии, Испании, Франции, США и «опоздавшей с карантином» Великобритании.

Карантин введен на Украине до 24 апреля. В киевский суд уже подали 11 исков с обжалованием постановления правительства о введении ограничительных мер.

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