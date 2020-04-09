Украинцы начали судиться с правительством из-за жесткого карантина

Окружной административный суд Киева получил 11 исков по обжалованию постановления правительства о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает агенство «Українські Новини».
Все иски были поданы в период с 6 по 9 апреля. Украинцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты постановления, так и целиком весь документ.
В частности, истцы оспаривают жесткие карантинные меры: запрет посещения парков и скверов, регулярных пассажирских перевозок, а также работы общепита. Сейчас суд решает вопрос об открытии производств.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 1892 человека, 57 умерли, 45 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; более 91 тысячи скончались, 345 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения