На Украине запустят бесплатную доставку освященных куличей к Пасхе

Оператор почтовой связи «Укрпочта» запустит бесплатную услугу по доставке освященных куличей во все регионы Украины на период карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

«Пасхе карантин не помешает! Освященный куличик уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины», — сообщил министр, добавив, что заказать доставку можно на сайте «Укрпочты» или через специальный колл-центр.

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По словам Криклия, он попросил предстоятелей неканонической Православной церкви Украины Епифания и Украинской греко-католической церкви Святослава благословить и освятить пасхальный хлеб для всех украинцев, которые соблюдают карантин и проведут Пасху дома.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 1892 человека, 57 умерли, 45 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; более 91 тысячи скончались, 345 тысяч излечились.

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