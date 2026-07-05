Песков ответил на слухи о возможном ударе России по Польше

Россия не собирается наносить удар по Польше. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.
«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — ответил он на слухи о возможном ударе России по Польше.
3 июля власти Польши получили от США предупреждения о якобы готовящихся в ближайшие месяцы провокациях со стороны России против критической инфраструктуры страны.
Как утверждают источники The Telegraph, страны Запада рассматривают в качестве возможных сценариев инциденты на электростанциях Польши с участием беспилотников, а также якобы гибридные атаки с территории Калининградской области или Белоруссии.