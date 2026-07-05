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20:24, 5 июля 2026Мир

Песков ответил на слухи о возможном ударе России по Польше

Песков назвал слухи о планах удара России по Польше ужастиками
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия не собирается наносить удар по Польше. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью журналиста Павла Зарубина.

«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — ответил он на слухи о возможном ударе России по Польше.

3 июля власти Польши получили от США предупреждения о якобы готовящихся в ближайшие месяцы провокациях со стороны России против критической инфраструктуры страны.

Как утверждают источники The Telegraph, страны Запада рассматривают в качестве возможных сценариев инциденты на электростанциях Польши с участием беспилотников, а также якобы гибридные атаки с территории Калининградской области или Белоруссии.

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