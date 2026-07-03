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16:39, 3 июля 2026Мир

В Польше заявили о предупреждении США насчет России

Telegraph: Вашингтон предупредил Польшу о якобы провокациях России в ближайшие месяцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Henryk Sadura / Shutterstock / Fotodom

Власти Польши получили от США предупреждения о якобы готовящихся в ближайшие месяцы провокациях со стороны России против критической инфраструктуры страны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому.

«США систематически информируют Польшу о постоянно появляющихся российских планах по нанесению обычного удара по восточному флангу НАТО, от которого Польша ни в коем случае не застрахована», — заявил один из собеседников издания.

Как утверждают источники The Telegraph, страны Запада рассматривают в качестве возможных сценариев инциденты на электростанциях Польши с участием беспилотников, а также якобы гибридные атаки с территории Калининградской области или Белоруссии. В качестве «самого радикального сценария» было названо случайное проникновение российских или белорусских военных на польскую территорию.

По мнению издания, такие инциденты могут быть нацелены на прекращение военной помощи Запада Украине.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил начало конфликта с Европой до 2030 года. Дипломат указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.

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