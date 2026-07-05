РИА Новости: Украинские уклонисты и дезертиры бегут из страны через Черниговщину

Украинские уклонисты и дезертиры бегут из страны через Черниговщину. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров», — сказал собеседник.

По его словам, в заброшенных селах Черниговщины скрывается значительное число уклонистов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что Национальная полиция Украины принуждает жителей Черниговской области покинуть свои дома для размещения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России якобы могут готовить наступление на Черниговскую область с территории Брянской области.