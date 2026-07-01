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08:41, 1 июля 2026Бывший СССР

Жителей приграничного с Россией региона Украины принудили покинуть дома

Полиция Украины принуждает жителей Черниговской области покинуть дома
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Национальная полиция Украины принуждает жителей Черниговской области покинуть свои дома для размещения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области начали формировать сводные отряды полицейских, которые (...) принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что отряды представителей правопорядка также занимаются поиском уклонистов и дезертиров из украинской армии. Такого рода деятельность, подчеркнул источник, осуществляется под предлогом эвакуации гражданского населения.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России якобы могут готовить наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Цель этого, добавляет Сырский, — «отвлечение части войск ВСУ с основных важных направлений».

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