Полиция Украины принуждает жителей Черниговской области покинуть дома

Национальная полиция Украины принуждает жителей Черниговской области покинуть свои дома для размещения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области начали формировать сводные отряды полицейских, которые (...) принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что отряды представителей правопорядка также занимаются поиском уклонистов и дезертиров из украинской армии. Такого рода деятельность, подчеркнул источник, осуществляется под предлогом эвакуации гражданского населения.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России якобы могут готовить наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Цель этого, добавляет Сырский, — «отвлечение части войск ВСУ с основных важных направлений».