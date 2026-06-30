Главком ВСУ сделал заявление о наступлении России в Черниговской области

Сырский высказал опасение, что Россия может начать наступление в Черниговской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский высказал опасение, что Россия может начать наступление в Черниговской области. Такое предположение он сделал во время интервью телеканалу ТСН.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России якобы могут готовить наступление на регион с территории Брянской области. Цель этого, добавляет Сырский, — «отвлечение части войск ВСУ с основных важных направлений».

Кроме того, Сырский утверждает, что руководство России якобы дало Генеральному штабу задачу рассмотреть несколько вариантов наступления на Киев.

25 июня Александр Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Тогда он указал на якобы существующую угрозу наступления со стороны Белоруссии.

Ранее Александр Сырский в интервью Times заявил, что Россия обладает огромным потенциалом в области систем вооружения. По его словам, украинские военные имеют ряд трудностей на поле боя.

