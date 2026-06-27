Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 27 июня 2026Бывший СССР

Главком ВСУ заявил об огромном потенциале Российской армии

Сырский: Россия обладает огромным потенциалом в системах вооружения
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Россия обладает огромным потенциалом в области систем вооружения. Такое заявление сделал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Times.

«Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружений», — отметил он.

По его словам, из-за невозможности развернуть бронетехнику вблизи линии фронта, украинским военным приходится передвигаться пешком.

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу уничтожить критическую инфраструктуру Белоруссии

    Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко на Валдае

    Последствия просмотров видео на скорости х2 оценили

    Россиян предупредили об изменении цен на ремонт

    Тодоренко отреагировала на хейт ее внешности в сети

    После матча ЧМ-2026 в США произошла стрельба

    Главком ВСУ заявил об огромном потенциале Российской армии

    В Крыму увидели террористическую риторику в словах Зеленского

    В России назвали США участниками конфликта на Украине

    Владелец гастронома в Астрахани сообщил о допросе своих сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok