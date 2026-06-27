Сырский: Россия обладает огромным потенциалом в системах вооружения

Россия обладает огромным потенциалом в области систем вооружения. Такое заявление сделал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Times.

«Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружений», — отметил он.

По его словам, из-за невозможности развернуть бронетехнику вблизи линии фронта, украинским военным приходится передвигаться пешком.

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.