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11:54, 25 июня 2026Бывший СССР

Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ

Сырский: Украине придется создать новые бригады ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине придется создать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, передает УНИАН в Telegram.

По его словам, причиной этого является протяженность фронта. Главком ВСУ также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

«Когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части», — добавил Сырский.

19 июня украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. Спустя несколько дней представитель Киева заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.

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