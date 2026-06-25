Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ

Сырский: Украине придется создать новые бригады ВСУ

Украине придется создать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, передает УНИАН в Telegram.

По его словам, причиной этого является протяженность фронта. Главком ВСУ также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

«Когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части», — добавил Сырский.

19 июня украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. Спустя несколько дней представитель Киева заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.