Зеленский перестал угрожать Белоруссии

Зеленский заявил об отсутствии угрозы из Белоруссии

Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск отключил ретрансляторы, которые якобы помогали корректировать удары со стороны России. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Беларуси, прекратили работу с 22 июня. (...) Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и получаю ежедневные отчеты», — отметил он.

19 июня Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.