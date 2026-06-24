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20:21, 24 июня 2026Бывший СССР

Зеленский перестал угрожать Белоруссии

Зеленский заявил об отсутствии угрозы из Белоруссии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск отключил ретрансляторы, которые якобы помогали корректировать удары со стороны России. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Беларуси, прекратили работу с 22 июня. (...) Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и получаю ежедневные отчеты», — отметил он.

19 июня Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.

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