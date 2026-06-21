Глава Минобороны Белоруссии не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной

Глава Минобороны Белоруссии Хренин не увидел смысла втягиваться в конфликт с Украиной

Суть военной стратегии Белоруссии — не дать втянуть себя в конфликт и охранять безопасность граждан. Об этом напомнил глава Минобороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Так белорусский министр прокомментировал разные провокации, которые в последнее время возникают в информационном поле, в том числе со стороны Украины, «в виде различных угроз и обещаний что-то сделать».

«Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова совсем», — объяснил глава белорусского военного ведомства.

По словам Хренина, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме. Они нужны для помощи пограничной службе в прикрытии государственной границы, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают РФ наносить удары дронами по территории его страны. Он потребовал от Минска «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям».