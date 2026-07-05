Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в российском регионе

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в Приморье

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в Приморье, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, рыбаки поймали тунца, который оказался слишком тяжелым для их лодки, которая вместе с рыбой на борту начала тонуть. Рыбаков спасли их коллеги, приплывшие на буксире.

В итоге рыбаки вместе с добычей, как пишет издание, благополучно добрались до местного порта.

Ранее ФСБ показала туши тунца из Латинской Америки, начиненные полтонной кокаина.

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