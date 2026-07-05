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20:56, 5 июля 2026Россия

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в российском регионе

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в Приморье
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aryuda View / Shutterstock / Fotodom

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в Приморье, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, рыбаки поймали тунца, который оказался слишком тяжелым для их лодки, которая вместе с рыбой на борту начала тонуть. Рыбаков спасли их коллеги, приплывшие на буксире.

В итоге рыбаки вместе с добычей, как пишет издание, благополучно добрались до местного порта.

Ранее ФСБ показала туши тунца из Латинской Америки, начиненные полтонной кокаина.

В июне в Telegram-канале Svodka25 появилось видео того, как россияне почти пять часов вытаскивали из Японского моря акулу-мако и все-таки победили свирепого хищника.

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