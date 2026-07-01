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Силовые структуры
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10:40, 1 июля 2026Силовые структуры

Начиненный 500 килограммами кокаина тунец попал на видео

ФСБ показала тунец из Латинской Америки, начиненный 500 кг кокаина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание россиянина, который может быть причастен к контрабанде 500 килограммов кокаина из Латинской Америки, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина спокойно идет по улице. В этот момент его задерживают сотрудники силовых структур. Далее на видео силовики проверяют отправленную в Россию рыбу. Внутри туши они находят брикеты с наркотиками.

О крупной партии кокаина, которая прибыла из Эквадора в порт Санкт-Петербурга, стало известно в среду, 1 июля. Наркотики были спрятаны в контейнерах с тушами тунца. По подозрению в контрабанде сотрудники ФСБ сразу же задержали россиянина. По месту его жительства прошли обыски.

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