Начиненный 500 килограммами кокаина тунец попал на видео

ФСБ показала тунец из Латинской Америки, начиненный 500 кг кокаина

Задержание россиянина, который может быть причастен к контрабанде 500 килограммов кокаина из Латинской Америки, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина спокойно идет по улице. В этот момент его задерживают сотрудники силовых структур. Далее на видео силовики проверяют отправленную в Россию рыбу. Внутри туши они находят брикеты с наркотиками.

О крупной партии кокаина, которая прибыла из Эквадора в порт Санкт-Петербурга, стало известно в среду, 1 июля. Наркотики были спрятаны в контейнерах с тушами тунца. По подозрению в контрабанде сотрудники ФСБ сразу же задержали россиянина. По месту его жительства прошли обыски.