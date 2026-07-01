В отправленной в Россию рыбе приехали 500 килограммов кокаина

ФСБ нашла 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом, прибывшем в порт Петербурга

Сотрудники силовых структур нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом, который прибыл из Латинской Америки в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Незаконный груз прибыл в Россию из Эквадора. Наркотики были спрятаны в мороженных непотрошеных тушах тунца. Возбуждено уголовное дело.

В контрабанде заподозрили россиянина, сейчас он уже арестован. У него изъяты пять элитных автомобилей на 130 миллионов рублей, 13 премиальных часов общей стоимостью 1,3 миллиона долларов и носители с криптокошельками, на балансе которых находится 613 тысяч долларов.

Ранее 51-летняя Оксана Зубарева, которая обвиняется в контрабанде около девяти тонн кокаина, попросила суд отправить ее в зону проведения специальной военной операции.