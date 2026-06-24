Обвиняемая в контрабанде нескольких тонн кокаина россиянка попросилась на СВО

Попавшаяся на контрабанде 8,7 тонны кокаина россиянка попросилась на СВО

Обвиняемая в контрабанде около девяти тонн кокаина 51-летняя уроженка белгородской области Оксана Зубарева попросила суд отправить ее в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе судебного заседания Зубарева попросила суд ознакомиться с материалами ее уголовного дело и разрешить ей прохождение службы по контракту. Свое решение она мотивировала желанием защитить Родину и помочь армии России. По ее словам, она принесет куда больше пользы на СВО, чем в колонии.

В 2018 году сообщники наняли в России экипаж грузового судна Eser, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко. Во время рейда Зубарева по указанию сообщников из международной организованной группы приказала в открытом море сменить курс и прибыть к острову Ла-Тортуга в Венесуэле, взяв там на борт 8,7 тонны кокаина.

Судно с наркотиками из-за независящих от людей на борту обстоятельств вынуждено было зайти в порт Кабо-Верде, где в январе 2019 года местная полиция задержала членов экипажа, после чего их приговорили к длительным срокам. Моряки сознались, что взяли кокаин на борт из-за угроз нанимателей.

В марте 2020 все моряки вернулись в Мурманскую область.