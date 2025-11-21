Раскрыта роль россиянки в перевозке восьми тонн кокаина из Венесуэлы

ГП: Зубарева дала указание экипажу судна ESER взять на борт 8,7 тонны кокаина

Жительница Белгородской области, 51-летняя Оксана Зубарева, дала указание экипажу грузового судна ESER взять на борт 8,7 тонны кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В обвинительном заключении описана координирующая роль россиянки при перевозке контрабанды. По версии следствия, в ноябре — декабре 2018 года Зубарева и гражданин Испании наняли в России экипаж для транспортировки груза под панамским флагом из Панамы в Марокко. Во время рейда женщина по указанию сообщников из международной организованной группы приказала в открытом море сменить курс и прибыть к острову Ла-Тортуга в Венесуэле.

Там от неустановленных лиц было принято 8,7 тонны кокаина, после чего судно отправилось в порт назначения.

Дело Зубаревой передано для рассмотрения по существу в российский суд.

Судно с наркотиками было задержано в порту Кабо-Верде. В 2020 году членов экипажа приговорили к длительным срокам. Однако в марте 2024 года они смогли вернуться в Россию.