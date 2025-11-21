Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта роль россиянки в перевозке восьми тонн кокаина из Венесуэлы

ГП: Зубарева дала указание экипажу судна ESER взять на борт 8,7 тонны кокаина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жительница Белгородской области, 51-летняя Оксана Зубарева, дала указание экипажу грузового судна ESER взять на борт 8,7 тонны кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В обвинительном заключении описана координирующая роль россиянки при перевозке контрабанды. По версии следствия, в ноябре — декабре 2018 года Зубарева и гражданин Испании наняли в России экипаж для транспортировки груза под панамским флагом из Панамы в Марокко. Во время рейда женщина по указанию сообщников из международной организованной группы приказала в открытом море сменить курс и прибыть к острову Ла-Тортуга в Венесуэле.

Там от неустановленных лиц было принято 8,7 тонны кокаина, после чего судно отправилось в порт назначения.

Дело Зубаревой передано для рассмотрения по существу в российский суд.

Судно с наркотиками было задержано в порту Кабо-Верде. В 2020 году членов экипажа приговорили к длительным срокам. Однако в марте 2024 года они смогли вернуться в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости