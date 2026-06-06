Россияне назвали главные произведения русской литературы

Дзен и РГБ: Каждый второй россиянин считает русскую литературу частью идентичности

Каждый второй россиянин считает русскую литературу частью своей культурной идентичности, выяснили аналитики новостной платформы Дзен совместно с Российской государственной библиотекой (РГБ). В преддверии Дня русского языка эксперты провели соответствующий опрос, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Главным произведением русской литературы опрошенные назвали роман Льва Толстого «Война и мир», а среди ключевых признаков выдающейся книги отметили мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия опрос Дзен и РГБ

Также в пятерку лидеров вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева, а в десятку наиболее значимых произведений XIX века, по данным опроса, попали «Мертвые души» Николая Гоголя, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Ревизор» Николая Гоголя, «Гроза» Александра Островского и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Среди произведений рубежа XIX–XX веков и Серебряного века лидером стал «Вишневый сад» Антона Чехова. Далее следуют «Темные аллеи» Ивана Бунина, «Чайка» Антона Чехова, пьеса Максима Горького «На дне», «Господин из Сан-Франциско» Ивана Бунина и «Огненный Ангел» Валерия Брюсова, поделились аналитики.

В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В число наиболее известных произведений советской эпохи также вошли «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Молодая гвардия» Александра Фадеева и роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина опрос Дзен и РГБ

Также специалисты выяснили, какие ассоциации вызывает отечественная литература. Чаще всего респонденты связывают ее с глубиной человеческих характеров — такой вариант выбрали 22 процентов опрошенных. Еще 20 процентов считают одной из главных особенностей отечественной классики богатство и красоту русского языка. Для 17 процентов респондентов русская литература прежде всего связана с отражением эпохи и общества. Столько же участников исследования считают, что ее главная ценность заключается в поиске смысла жизни и нравственных ориентиров.

Лидером по узнаваемости среди стихов, по данным опроса, стало произведение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье», на втором месте расположилось стихотворение Михаила Лермонтова «Парус». В число наиболее узнаваемых также вошли стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной», «Письмо матери» Сергея Есенина, «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» Иосифа Бродского, «Свеча горела» Бориса Пастернака, «Послушайте!» Владимира Маяковского и «Сжала руки под темной вуалью» Анны Ахматовой.

Главным источником знакомства с поэзией для россиян остается школьная программа — ее назвали 35 процентов участников исследования. Еще 20 процентов вспоминают стихотворения благодаря песням, фильмам и театральным постановкам. Столько же респондентов отметили, что продолжают сталкиваться с поэзией в социальных сетях, через цитаты и мемы. При этом 17 процентов опрошенных рассказали, что знакомятся с произведениями русских поэтов уже во взрослом возрасте, самостоятельно обращаясь к литературе.

Ранее председатель комиссии ОП России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин сообщил, что укрепление позиций русского языка в образовательной системе страны — стратегически выверенное решение. Так он прокомментировал итоги заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое провел президент Владимир Путин.