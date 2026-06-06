Мигрант превратил съемную квартиру в ночной клуб и отказался выселяться

В Переславле-Залесском мигрант снял квартиру и отказался съезжать

В Переславле-Залесском Ярославской области мигрант одной из республик ближнего зарубежья устроил в съемной квартире «ночной клуб». Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Русская община».

Соседи начали жаловаться владельцу квартиры на громкую музыку по ночам, круглосуточные застолья с множеством гостей и громкие скандалы. Все просьбы вести себя тихо квартиросъемщик игнорировал, а когда его попросили съехать — в грубой форме отказался выселяться.

Хозяин жилплощади обратился за помощью к дружинникам, те организовали встречу с мигрантом и в ходе беседы убедили его съехать в течение пары дней.

Ранее сообщалось, что москвичка сдала квартиру мигрантам и заявила об устроенной там «мечети». На опубликованном видео женщина показывает посещение своей квартиры, которую она сдала с черновой отделкой — без настенных покрытий и пола. Иностранец, который снимает жилье, рассказал, что молится пять раз в день, поэтому оборудовал себе место для удовлетворения религиозных потребностей. Он также пояснил москвичке, что в квартиру приходят строители и молятся во время перерывов в работе.