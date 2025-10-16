Москвичка сдала квартиру мигрантам, которые оборудовали в ней место для молитвы

Москвичка сдала квартиру мигрантам и заявила об устроенной там «мечети». Записанный женщиной видеоролик опубликовало агентство «Регнум» в Telegram.

На видео женщина показывает посещение своей квартиры, которую она сдала с черновой отделкой — без настенных покрытий и пола. Иностранец, который снимает жилье, рассказал, что молится пять раз в день, поэтому оборудовал себе место для удовлетворения религиозных потребностей. Он также пояснил москвичке, что в квартиру приходят строители и молятся во время перерывов в работе.

«С квартиркой все прекрасно. У меня там храм был, или как правильно — мечеть», — прокомментировала ситуацию россиянка.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили запретить устраивать молельные комнаты в жилых домах. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что комнаты для совершения намаза вызывают неудобства у жильцов.