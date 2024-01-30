В России предложили запретить молельные комнаты в жилых домах

В СПЧ предложили запретить в жилых домах молельные комнаты

В России могут запретить размещать в жилых домах молельные комнаты. Предложение обсуждают в Совете по правам человека (СПЧ), пишет «Парламентская газета».

Комнаты для совершения намаза вызывают неудобства у жильцов. Проблема обретает системный характер, беспокоится член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, местные власти игнорируют недовольство собственников, объясняя это тем, что мигрантам негде исполнять религиозные обряды. Поправки могут дополнить Жилищный кодекс и закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Накануне жители Подмосковья обратились к Кабанову с жалобой на молельную комнату, размещенную в коммерческом помещении жилого дома. Ее открытие не согласовывали ни с кем, в том числе и с владельцами квартир.

Ранее молельная комната с отдельными залами для женщин и мужчин появилась в казанском центральном универмаге. Кроме того, комната оборудована двумя помещениями для омовения.