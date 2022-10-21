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12:44, 21 октября 2022Моя страна

В ЦУМ в Казани откроют комнату для намаза

21 октября в казанском ЦУМ откроется молельная комната с залами для женщин и мужчин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ЦУМ в Казани откроют молельную комнату с отдельными залами для женщин и мужчин. Залы начнут работу в пятницу, 21 октября. Об этом сообщает «Татар-информ».

Комната для совершения намаза будет располагаться на цокольном этаже. Помимо залов для мужчин и женщин, там также оборудуют два помещения для омовения. На цокольном этаже планируют разместить мусульманские торговые ряды.

По данным издания, открывшаяся комната для молитв стала десятой по счету в Татарстане. 8 из таких комнат расположены в татарской столице. В церемонии открытия комнаты в ЦУМ поучаствуют муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник президента республики Фарид Абдулганиев и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.

Ранее стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский и ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в рамках гастролей театра провели в Казани мастер-классы для студентов.

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Варвара Кошечкина
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