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16:10, 12 октября 2022Моя страна

Константин Хабенский проведет мастер-классы для студентов в Казани

В Казани в рамках гастролей МХТ имени Чехова пройдут мастер-классы для студентов

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский и ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в рамках гастролей театра проведут в Казани мастер-классы для студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встречи с учащимися Казанского театрального училища будут проходить 12 и 17 октября. «Посыл встреч очень простой. Это не мы придумали, но мы решили дополнить гастроли прошлого сезона в Санкт-Петербурге, я решил сделать несколько мастер-классов для студентов театрального училища. <...> Здесь, в Казани, мы решили сделать то же самое, пусть не в таком большом объеме», — рассказал Хабенский.

Актер добавил, что аналогичные встречи пройдут и в других городах, где будет гастролировать театр — в Красноярске, Перми, Петрозаводске, Саратове и Ельце. 

Ранее сообщалось, что в городе Слюдянка Иркутской области на берегу озера Байкал прошел XXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». В нем приняли участие 14 коллективов из Ханты-Мансийского автономного округаУдмуртииХабаровского края, а также Ярославской, Омской, Рязанской, Тамбовской и Кемеровской областей.

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Валентина Процкова
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