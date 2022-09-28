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Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет на берегу Байкала

На берегу Байкала пройдет всероссийский фестиваль любительских театров «Успех»

Фото: Kyle Head / Unsplash

XXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» откроется в конце сентября в городе Слюдянка Иркутской области на берегу озера Байкал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мероприятие пройдет с 29 сентября по 3 октября. Участие в нем примут 14 коллективов из Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Хабаровского края, а также Ярославской, Омской, Рязанской, Тамбовской и Кемеровской областей.

При этом Иркутскую область представят сразу три коллектива: образцовый детский театр «Гротеск» из Эхирит-Булагатского района, народный театр «Содружество» Иркутского областного Дома народного творчества и ангарский народный театр «Чудак».

«Среди любительских театральных коллективов фестиваль "Успех" считается главным событием сезона. Он собирает широкий круг режиссеров, актеров, а также методистов домов и центров народного творчества. К работе жюри привлекаются известные театральные деятели: критики и педагоги ведущих профильных вузов», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что в рамках фестиваля для участников будут организованы просмотры, режиссерские разборы спектаклей и мастер-классы по театральным дисциплинам.

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Варвара Кошечкина
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