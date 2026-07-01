Назван перевозчик 500 килограммов кокаина в Россию

ФСБ: За контрабанду 500 килограммов кокаина из Эквадора в РФ задержан россиянин

Сотрудники силовых структур задержали россиянина, подозреваемого в контрабанде 500 килограммов кокаина из Латинской Америки в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд уже отправил его под стражу. По месту жительства задержанного прошли обыски.

О крупной партии кокаина, которая прибыла из Эквадора в порт Санкт-Петербурга, стало известно в среду, 1 июля. Наркотики были спрятаны в контейнерах с морожеными тушами тунца.