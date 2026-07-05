Актер Джон Сина показал лысину на фото во время пересадки волос

Американский актер, бывший рестлер и рэпер Джон Сина показал лысину на фото. Пост появился на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

49-летний артист снялся в клинике Anderson Center for Hair в Атланте во время прохождения процедуры по пересадке волос. Он продемонстрировал бритую голову, стоя рядом с хирургом Кеном Андерсоном.

«Прошел второй раунд пересадки волос методом FUE, и в этот раз я выложился по максимуму ради наилучшего результата. Спасибо доктору Кену Андерсону и всей команде Anderson Center for Hair за то, что прошли этот путь вместе со мной!» — заявил Сина.

В июне артист юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов, который похудел на 80 килограммов, показал внешность после пересадки волос.