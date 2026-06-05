Похудевший на 80 килограммов артист «Кривого зеркала» показал волосы после пересадки

Артист программы «Кривое зеркало» Морозов показал внешность после пересадки волос

Артист юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов, который похудел на 80 килограммов, показал внешность после пересадки волос. Роликом он поделился в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний артист снял себя на камеру крупным планом, демонстрируя область головы после операции. Он подчеркнул, что решил поделиться с фанатами результатами восстановления после операции. Кроме того, Морозов рассказал, к каким косметологическим процедурам он также прибегал.

«Бьюти-блог от бывшего лысого. Ну, пока еще не бывшего. Докладываю: ровно месяц после пересадки волос. Было две плазмотерапии. Может, скоро что-то там заколосится и будем собирать урожай вместе», — заявил он.

Известно, что комик сделал бариатрическую операцию, чтобы избавиться от лишнего веса.

В декабре 2025 года Александр Морозов сделал пластику. Звезда признавался, что после снижения веса его отражение в зеркале иногда пугало его самого.