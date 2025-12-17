Реклама

14:21, 17 декабря 2025

Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

Похудевший на 80 килограммов юморист Александр Морозов сделал пластику
Екатерина Ештокина

Кадр: @morozov_artist

Артист юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов, который похудел на 80 килограммов, сделал пластику. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ, фрагмент эфира доступен на сайте телеканала.

52-летняя звезда признался, что после снижения веса его отражение в зеркале иногда пугало его самого. «Я могу сказать точно, что толстый человек выглядит в миллиард раз эстетичнее, чем сильно похудевший. Потому что это выглядит безобразно, отвратительно», — посетовал знаменитость.

При этом он продемонстрировал внешность после хирургического вмешательства. «Я доделаю все до конца, а вы станете свидетелями моего преображения! С наступающим Новым годом! Всем радости, света, любви, тепла и, конечно, мирного неба над головой», — пожелал Морозов.

Ранее в декабре перенесшего пластику Плющенко на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище». Рудковская сообщила, что они с супругом посетили «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

