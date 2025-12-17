Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

Похудевший на 80 килограммов юморист Александр Морозов сделал пластику

Артист юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов, который похудел на 80 килограммов, сделал пластику. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ, фрагмент эфира доступен на сайте телеканала.

52-летняя звезда признался, что после снижения веса его отражение в зеркале иногда пугало его самого. «Я могу сказать точно, что толстый человек выглядит в миллиард раз эстетичнее, чем сильно похудевший. Потому что это выглядит безобразно, отвратительно», — посетовал знаменитость.

При этом он продемонстрировал внешность после хирургического вмешательства. «Я доделаю все до конца, а вы станете свидетелями моего преображения! С наступающим Новым годом! Всем радости, света, любви, тепла и, конечно, мирного неба над головой», — пожелал Морозов.

