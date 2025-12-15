Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:33, 15 декабря 2025Ценности

Перенесшего пластику Плющенко на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudkovskayaofficial

Внешность перенесшего пластику российского фигуриста Евгения Плющенко на новом видео оценили в сети фразой «хирург сделал посмешище». Соответствующая публикация появилась на странице его жены — музыкального продюсера и ведущей Яны Рудковской — в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рудковская сообщила, что они с супругом посетили «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. На размещенных кадрах спортсмен предстал на фоне логотипа указанной передачи в белой футболке и с уложенными на прямой пробор волосами. Спортсмен улыбался, глядя в камеру. Известно, что полгода назад фигурист скорректировал черты лица с помощью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Пользователи высказались об образе фигуриста в комментариях. «Плющенко понимает, что хирург сделал из него посмешище с такими глазами», «Уже смешно видеть "лисьи глазки" у мужика», «Я подумала, на него наложили какой-то эффект», «Хайдаров изуродовал Плющенко», «Тому, кто сделал ему операцию на глазах, руки нужно оторвать. Просто ужасно», — возмутились юзеры.

В июне хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики Евгения Плющенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев готовит масштабное контрнаступление на Купянск. На штурм города хотят бросить тысячи заключенных и иностранных наемников

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    На Западе раскрыли требование США по Донбассу на переговорах с Украиной

    Зеленский провел еще одни переговоры после встречи со спецпосланником Трампа

    Стеснительная девушка приютила 120 кошек

    Удары школьника ножом повредили учительнице из Петербурга легкое

    В России многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света за долги

    В российском городе водитель обругал выпавшего из автобуса инвалида

    В российском городе решили уложить плитку на снег

    Возможность возвращения McDonald’s в Россию оценили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok