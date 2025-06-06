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18:41, 6 июня 2025Ценности

Хирург Хайдаров показал Евгения Плющенко после пластики

Хирург Тимур Хайдаров показал фигуриста Евгения Плющенко после пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dr.timur_khidarov

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров показал российского фигуриста Евгения Плющенко после пластики. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 42-летний спортсмен предстал в холле клиники рядом с врачом. Он позировал в черном наряде, который включал в себя футболку и брюки с надписью Dior и бейсболку. При этом Плющенко продемонстрировал лицо без морщин и измененный разрез глаз.

«Немного навели ему красоту. А что конкретно мы делали — подумайте и догадайтесь сами», — в свою очередь, заявил медик.

При этом в подписи Хайдаров отметил, что возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого.

В апреле сообщалось, что Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обеднели на десятки миллионов рублей после скандалов.

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