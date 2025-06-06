Хирург Хайдаров показал Евгения Плющенко после пластики

Хирург Тимур Хайдаров показал фигуриста Евгения Плющенко после пластики

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров показал российского фигуриста Евгения Плющенко после пластики. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 42-летний спортсмен предстал в холле клиники рядом с врачом. Он позировал в черном наряде, который включал в себя футболку и брюки с надписью Dior и бейсболку. При этом Плющенко продемонстрировал лицо без морщин и измененный разрез глаз.

«Немного навели ему красоту. А что конкретно мы делали — подумайте и догадайтесь сами», — в свою очередь, заявил медик.

При этом в подписи Хайдаров отметил, что возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого.

В апреле сообщалось, что Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обеднели на десятки миллионов рублей после скандалов.