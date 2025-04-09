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12:10, 9 апреля 2025Ценности

Звездный хирург Хайдаров обеднел на 70 миллионов рублей после скандалов

Хирург Тимур Хайдаров потерял на клинике 70 миллионов рублей после скандалов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globalloookpress.com

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обеднели на десятки миллионов рублей после скандалов. Об этом сообщает Shot.

В конце 2024 года супруги потеряли на клинике IQ Plastique почти 70 миллионов рублей. При этом в 2023 году чистая прибыль бизнеса составляла 137 миллионов рублей.

Помимо многомиллионных убытков, налоговая заблокировала счета компании ООО «Сильваши», которая принадлежит жене хирурга. По данным Telegram-канала, фирма, занимающаяся розничной продажей, ежегодно теряла по два миллиона рублей.

В 2023 году певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

В феврале 2024 года стало известно о смерти пациента в клинике Хайдарова. Продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов страдал редкой формой ожирения, и ему была назначена операция по шунтированию желудка.

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