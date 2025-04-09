Звездный хирург Хайдаров обеднел на 70 миллионов рублей после скандалов

Хирург Тимур Хайдаров потерял на клинике 70 миллионов рублей после скандалов

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обеднели на десятки миллионов рублей после скандалов. Об этом сообщает Shot.

В конце 2024 года супруги потеряли на клинике IQ Plastique почти 70 миллионов рублей. При этом в 2023 году чистая прибыль бизнеса составляла 137 миллионов рублей.

Помимо многомиллионных убытков, налоговая заблокировала счета компании ООО «Сильваши», которая принадлежит жене хирурга. По данным Telegram-канала, фирма, занимающаяся розничной продажей, ежегодно теряла по два миллиона рублей.

В 2023 году певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

В феврале 2024 года стало известно о смерти пациента в клинике Хайдарова. Продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов страдал редкой формой ожирения, и ему была назначена операция по шунтированию желудка.