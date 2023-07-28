Российские певицы назвали звездного пластического хирурга мясником. Что известно о главном скандале в шоу-бизнесе?

Певицы Слава и Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественной пластике

На протяжении недели российский шоу-бизнес сотрясает скандал — певицы Слава и Любовь Успенская обвинили пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие. Теперь в этом деле разбираются юристы.

Успенская назвала Хайдарова мясником

В пятницу, 21 июля, певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала в соцсетях кадры с результатом пластики, которую она сделала у Хайдарова больше года назад. Она заявила, что ей понравилось новое тело, однако грудь у этого медика она посоветовала никому не делать. В подтверждение своих слов знаменитость продемонстрировала грубые темные швы под грудью и добавила, что теперь она — асимметрична.

Я год жила в стрессе, надо было надевать лифчик или стесняться, я в зеркало на себя не могла смотреть. Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет. Потому что я вам его посоветовала — и я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо Слава

Она добавила, что другие недовольные результатами операций звезды молчат, поскольку переживают за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.

На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Кадр: видео Telegram-канал НЕОПРА, БЛИН! / @nastya_slava

Чем ответил Тимур Хайдаров

На заявления российских певиц бурно отреагировали подписчики Хайдарова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Под одним из постов хирурга неизвестная пользовательница возмутилась его поведением, на что Хайдаров ответил: «Слава и Люба, которые вымогали сначала крупную сумму денег? Сначала разберитесь во всем, а потом делайте выводы».

После этого Хайдаров объяснил случившееся журналистам. По его словам, работа была выполнена качественно и профессионально, а сложности с реабилитацией возникли из-за того, что Слава не соблюдала рекомендации специалистов.

«Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдения ограничений в плане интимной жизни и так далее», — отметил он.

Хайдаров также подчеркнул, что до недавнего времени состоял в хороших отношениях с клиенткой, и они собирались исправить рубцы под ее грудью. Однако этого не случилось из-за того, что Слава «попала под влияние некоторых людей». Кроме того, медик назвал абсурдом заявление певицы о том, что недовольным клиентам он выплачивает компенсации.

За Хайдарова вступились другие звезды

За Хайдарова вступились другие российские селебрити, которые тоже были его клиентам. Среди них — певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажистка Гоар Аветисян. Киркоров назвал Хайдарова врачом от бога, а подтверждением этому является «фигура Аполлона», которую он ему сделал. «За последнее время Тимур Хайдаров стал суперзвездой пластической хирургии. А суперзвезды очень многих коллег раздражают. Уж поверьте мне», — заявил Киркоров.

Прежде чем грешить на других, последи за своим поведением... Тимур — врач от бога. Есть сомнения — посмотри, какую фигуру Аполлона он мне сделал. Не понравилось — верни. За последнее время Тимур Хайдаров стал суперзвездой пластической хирургии. А суперзвезды очень многих коллег раздражают. Уж поверьте мне Филипп Киркоров

Очень расстроена из-за ситуации вокруг Славы и Тимура Хайдарова — замечательного хирурга, блестящего профессионала Яна Рудковская

Не первый год я являюсь пациентом Тимура Хайдарова. Теперь уже не только я, но и наша мамуля. Если вы пролистаете карусель, вы увидите потрясающий результат подтяжки лица. Этот пост благодарности нашему доктору, который день и ночь был на связи со мной, с мамой Олега и со всеми моими знакомыми девочками, которые по моей рекомендации пошли делать к Тимуру грудь, липосакцию или другие операции. Весь период реабилитации, в самые тяжелые и болезненные моменты команда Тимура и он лично отвечали на все вопросы в кратчайшие сроки Инстасамка

Недавно у меня был последний этап преображения — уменьшение груди. Как в случае с ногой, я плохо заживала. Причина: особенность организма! Никогда нельзя предугадать, как организм справится с заживлением Гоар Аветисян

В понедельник, 24 июля, Тимур Хайдаров дал еще одно интервью, в котором рассказал о работе с каждым знаменитым клиентом — помимо упомянутых звезд, в его списке оказались певица Ирина Дубцова и рэпер Дава. Однако о проблемах со Славой хирург высказался коротко.

История Любови Успенской

В четверг, 27 июля, подробностями своего недовольства впервые поделилась Любовь Успенская. Она рассказала, что была первой звездной клиенткой Хайдарова, который на тот момент только начинал свою практику в Москве. «Изначально речь шла только о липосакции живота — планировалось убрать 1,5 килограмма жира и добавить его в попу», — вспоминает певица. По словам Успенской, помимо липосакции хирург предложил ей бесплатно сделать еще и грудь.

Еще пообещал сделать руки потоньше. Операция длилась семь часов. Когда я проснулась, то узнала, что он сделал все — и грудь, и руки, и попу, и живот. Якобы у меня жир хороший, и организм тоже. Я, конечно, обалдела — ну надо же ас! После операции он снимал видео — все выглядело идеально Любовь Успенская

Однако когда Успенская сняла бандажи, она испугалась своего отражения в зеркале. «Одна грудь была тонкая узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того, как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва "якорь" он порезал мне всю грудь», — описала она свое тело. В ответ Хайдаров обвинил певицу в том, что она не соблюдала его инструкции.

Фото: @uspenskayalubov_official

Что думает адвокат Славы и Любови Успенской?

По мнению адвоката Славы и Любови Успенской Елены Сениной, ее доверительницы высказали хирургу обоснованные обвинения. «К сожалению, Тимур разместил в своих соцсетях информацию о том, что считает и утверждает, что Любовь Залмановна, певица Слава являются вымогательницами. Это не может не оскорбить. Я должна сказать, что это попадает под состав уголовно наказуемого деяния — клеветы», — сказала она.

Юристка также сообщила, что жена Хайдарова и директор клиники Светлана Сильваши вышла на переговоры и пытается решить данную ситуацию. Сенина считает, что это — «правильный путь».

Тимур Хайдаров не имеет права делать пластику

В среду, 26 июня, в скандале появились новые подробности: по информации «Пятого канала» Тимур Хайдаров вообще не имел права проводить операции из-за неполного профессионального образования.

В распоряжении журналистов появились материалы судебного разбирательства 2019 года. В иске пациента, который также остался недовольным результатом процедуры, сообщалось, что у Хайдарова отсутствует подготовка в ординатуре. Этот факт говорит о том, что он не может проводить хирургические вмешательства. Тогда дело закончилось тем, что врачу назначали административное наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.