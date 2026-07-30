Зарабатывающий 20 тысяч долларов в месяц экс-участник «Дома-2» рассказал о нехватке денег

Звезда «Дома-2» Солнцев заявил, что ему не хватает денег для жизни в Лос-Анджелесе

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (настоящая фамилия Калганов, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, заявил, что ему не хватает денег на жизнь в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео опубликовано на YouTube.

По словам Солнцева, он зарабатывает в месяц около 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей по текущему курсу). «Денег все равно не хватает», — пожаловался он.

Экс-участник «Дома-2» также добавил, что в Москве он получал «огромные деньги» и ни в чем себе не отказывал. «Всегда я мог позволить себе буквально все, что хотел, и лишнее к этому еще», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что, переехав в США, начал заниматься блогом.

Солнцева включили в перечень иностранных агентов в июне 2025 года. По данным Минюста, он занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.