Звезду «Дома-2» признали иноагентом

Минюст внес экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева в реестр иноагентов

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов, включив в него бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева (настоящее имя — Рустам Калганов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, блогер занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Отмечается, что также Солнцев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Также в список иноагентов включили журналиста и политика Андрея Пивоварова, исполнительного директора центра защиты прав человека «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Елену Жемкову, а также правозащитников Наталию Секретареву и Виолетту Фицнер.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов журналиста и правозащитника, председателя центра защиты прав человека «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Александра Черкасова. Отмечалось, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.