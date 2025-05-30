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17:08, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст внес журналиста Александра Черкасова в список иноагентов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Абатуров / Wikimedia

Министерство юстиции России пополнило список иноагентов, включив в него российского журналиста и правозащитника, председателя центра защиты прав человека «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Александра Черкасова. Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным министерства, Черкасова включили в реестр, поскольку он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, отмечается, что Черкасов распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Также в список включили писателя и блогера Алексея Экслера, фотографа Евгения Фельдмана, демографа Алексея Ракшу, а также проект «Москва против мобилизации».

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов украинского журналиста Алексея Суханова. Отмечалось, что он распространял недостоверную информацию о решениях властей России и выступал против спецоперации на Украине.

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