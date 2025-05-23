Минюст внес в список иноагентов украинского журналиста

Украинский журналист Алексей Суханов попал в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло в список иноагентов украинского журналиста Алексея Суханова. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как отмечает ведомство, Суханова включили в реестр, поскольку он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступал против спецоперации на Украине. Кроме этого, по данным Минюста, Суханов сотрудничал с иностранной организацией и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации.

Также в список включили академика Юрия Пивоварова, правозащитника Яна Рачинского, поэта Александра Смирнова (Дельфинова), экономистов Дмитрия Некрасова и Андрея Королева и юриста Игоря Слабых.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Никиту Смагина и Константина Березина (настоящая фамилия — Сусолкин). Отмечалось, что они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Алексей Суханов — украинский журналист, который родился в Иваново в 1974 году. Долгое время он работал на российском телевидении, включая телеканалы НТВ, Пятый канал, ТВ-3 и РЕН ТВ, а также вел передачу на радиостанции «Маяк». С 2012 года он совмещал работу на российских и украинских телеканалах, а в 2014-м уехал из России.