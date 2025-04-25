Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:09, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Никиту Смагина
Евгения Наумова
Евгения Наумова
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: Baunov_Tube / YouTube 

Минюст России пополнил реестр иноагентов, включив в список журналиста Никиту Смагина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, Смагин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Также в реестр внесли музыканта Василия Гончарова, выступающего под псевдонимом Вася Обломов, экологического активиста Владимира Сливяка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Рыболов поймал рыбу рекордных размеров, поцеловал ее и остался без титула

    В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

    На Украине запутались с полами и включили девушку в список военнообязанных

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном оценили

    В Кабардино-Балкарии провели заключительный этап Всероссийской олимпиады по географии

    Чичваркин отреагировал на пост о стиле Педро Паскаля

    Пассажиры скрутили буйного россиянина на рейсе из Дубая и сдали его полиции другой страны

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости