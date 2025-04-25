Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Никиту Смагина

Минюст России пополнил реестр иноагентов, включив в список журналиста Никиту Смагина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, Смагин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Также в реестр внесли музыканта Василия Гончарова, выступающего под псевдонимом Вася Обломов, экологического активиста Владимира Сливяка.