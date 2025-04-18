Блогера Шпака признали иноагентом

Минюст России внес блогера Александра Шпака в реестр иноагентов

Минюст России признал иноагентом блогера Александра Шпака. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Шпак распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Кроме того, отмечается, что блогер выступал против специальной военной операции на Украине. Также, как заявили в ведомстве, Шпак принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

В реестр иноагентов также внесли журналистку Ирину Баблоян, блогершу Марию Чистякову (Мари Говори) и журналиста Вячеслава Ширяева.

Ранее Александра Шпака потребовали признать иностранным агентом из-за критики спецоперации. С соответствующим заявлением к Генеральному прокурору России Игорю Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.