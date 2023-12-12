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15:42, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярного российского блогера потребовали признать иноагентом

Блогера Александра Шпака потребовали признать иноагентом из-за критики СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

Популярного российского блогера Александра Шпака потребовали признать иностранным агентом из-за критики спецоперации. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, с соответствующим заявлением, адресованным Генеральному прокурору России Игорю Краснову, обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

«В своем обращении они отмечают, что 44-летний ютубер и бодибилдер регулярно оскорбляет в соцсетях военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует СВО», — сообщает Shot.

21 августа в Тверской суд Москвы поступил очередной составленный на Шпака протокол за дискредитацию российской армии. Отмечается, что в своих соцсетях Шпак негативно высказывался о российских военных. Первые два дела в отношении блогера поступили в один из судов Москвы 1 августа.

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      Мария Большакова
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